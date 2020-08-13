Два храма планируют построить в поселении Щаповском в ТиНАО

Фото: depositphotos/Mari1Photo

Два храма планируют построить в поселении Щаповском, сообщает пресс-служба комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Они появятся вблизи деревень Песье и Шаганино. Как пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, около первой Московскому патриархату РПЦ предоставлен участок площадью 0,16 гектара, там разрешено возведение храма суммарной в 960 квадратных метров.

В Шаганино ему дадут участок площадью 0,19 гектара. Суммарная площадь строительства составит 1 140 квадратных метров.

В Щукине рабочие начали делать кровлю нового храма Николая Чудотворца. Ее возводят в рамках программы строительства православных храмов в Москве, которую инициировал патриарх Кирилл. Реализуется она полностью на пожертвования горожан.

В мае был достроен главный храм вооруженных сил РФ. Он находится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" на территории Одинцовского городского округа Подмосковья. В июне объект посетил Владимир Путин.