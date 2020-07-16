Храмовый комплекс в районе Чертаново Центральное готовят к эксплуатации

11:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Храмовый комплекс в честь святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, планируют подготовить к вводу в эксплуатации до конца 2020 года, сообщает Агентство "Москва", со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.
Сообщается, что строительство храма святителя Киприана на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное завершено. В настоящее время идут финальные работы по возведению приходского дома.
"До конца года здесь планируется завершить установку инженерных и телекоммуникационных систем, а также закончить внутреннюю и внешнюю отделку здания. В августе начнется благоустройство прихрамовой территории. Таким образом, к концу 2020 года храмовый комплекс может быть сдан в эксплуатацию целиком", – отметил глава ведомства Сергей Левкин.
Из сообщения пресс-службы известно, что храмовый комплекс возводят силами народов двух стран – России и Болгарии. Закладной камень храма освятил болгарский патриарх Неофит, а ходом строительства руководит компания "Главболгарстрой" под покровительством Русской православной церкви.
Все православные храмы возводят исключительно на пожертвования, сделать которые можно в благотворительном фонде "Поддержки строительства храмов города Москвы". Его сопредседателями попечительского совета являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее сообщалось, что на набережной Марка Шагала в районе квартала "Зиларт" появится сад на воде. Он будет иметь две большие обзорные площадки, скамейки и беседки. Несколько водоемов заполнят растениями.
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