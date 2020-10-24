РПЦ попросила передать шесть музейных объектов в Петербурге

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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору города Александру Беглову с просьбой передать церкви шесть музейных зданий.

Они расположены в центре города на площади Александра Невского и относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры.

Как сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, передача двух из этих зданий – Благовещенской и Лазаревской церквей – невозможна.

По его словам, внутри них находятся надгробия – экспонаты музея. Передача остальных объектов возможна, но необходимо найти новое здание для музея.

"Денег в бюджете города на то, чтобы построить музею новое здание, не предусмотрено", – отметил Елин. В комплекс зданий, которые просит Русская православная церковь также относятся богадельня, певческий корпус и жилой дом.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского – первый каменный храм Петербурга. Она была построена в 1717-1724 годах. В советское время храм стал филиалом Музея городской скульптуры.

В Лазаревской усыпальнице находится более 70 памятников. Там похоронены И. А. Ганнибал, двоюродный дед А. С. Пушкина, И. А. Ганнибал, литераторы Д. В. Дашков, А. С. Шишков, а также сестра Петра I Наталия Алексеевна.

В 2016 году власти Санкт-Петербурга распорядились передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Решение вызвало протесты со стороны многих россиян. В результате власти сняли вопрос с повестки.