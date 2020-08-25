В РПЦ не одобрили камуфляжные рясы, представленные на форуме "Армия-2020"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Русской православной церкви не давали благословение на пошив камуфляжных ряс. Речь идет об одежде, которую представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", передает "Интерфакс".
Данная форма была презентована в подмосковном парке "Патриот".
"Все, что делается, должно делаться по уставу Русской православной церкви и по согласованию с синодальным Отделом по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Этого сделано не было", – сообщил глава отдела епископ Стефан.
До этого сообщалось, что камуфляжные рясы для священнослужителей и церковная атрибутика для полевых выходов и учений были показаны в рамках форума. Форум "Армия-2020" начался 24 августа. Он продлится до 29 августа.
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