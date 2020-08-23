Шойгу открыл международный военно-технический форум "Армия – 2020"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил международный военно-технический форум "Армия – 2020" и Армейские международные игры – 2020 открытыми, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений. Проходит он в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

По словам Шойгу, на форуме собрались более 90 делегаций из разных стран. Они прибыли, чтобы посмотреть достижения российских оружейников.

Международный военно-технический форум "Армия – 2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот".

Помимо этого, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области.

