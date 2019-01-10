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18:50

Исаакиевский собор в Петербурге остался музеем

религия суды

18:50

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге останется музеем. РПЦ не подавала заявку на передачу собора после того, как 30 декабря утратило силу распоряжение о порядке такой передачи. Об этом сообщили в петербургском комитете имущественных отношений.

"Распоряжение 30 декабря утратило силу, заявок от РПЦ на передачу Исаакиевского собора на данный момент не поступало", − заявили в ведомстве ТАСС.

Распоряжение о порядке передачи собора в пользование РПЦ было подписано 30 декабря 2016 года. Согласно ему, городские власти до 1 марта 2017 года должны были решить, возможно ли изъять собор из оперативного управления музея. Музейное руководство обязали до 1 июня 2017 года предоставить данные о составе и свойствах музейных ценностей в соборе.

Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ вызвала широкий резонанс в обществе. Решение властей Санкт-Петербурга оспаривали в суде. Противники передачи считали, что это нарушает их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также участие в культурной жизни. В марте 2017 года Смольнинский районный суд подтвердил, что это распоряжение не является правовым актом о передаче здания Церкви.

религия суды

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