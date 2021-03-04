О ситуации на московских дорогах рассказали в ЦОДД

Столичный трафик оценивается в 6 баллов, длина заторов составляет 239 километров.

Помимо традиционных заторов, связанных с проведением дорожных работ на проезжей части, на Звенигородском шоссе осложнилось движение на участке протяженностью 1,5 километра. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус частного городского перевозчика.

Также придется потолкаться на внешней стороне ТТК. На Дорогомиловском мосту произошло столкновение двух транспортных средств, из-за чего движение затруднилось на 3 километра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.