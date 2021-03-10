Около 15 км выделенок организуют в столице в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 2021 году в Москве появится около 15 километров выделенных полос для движения общественного транспорта. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"За 10 лет в Москве появилось 380 километров выделенных полос. Еще около 15 километров организуют в этом году. В прошлом году выделенки увеличили почти на 30 километров. Они стали работать круглосуточно и без выходных", – говорится в сообщении.
Как уточняется, выделенные полосы позволяют без затруднений передвигаться такси, машинам полиции, скорой и пожарным службам, автобусам коммунальных служб и велосипедам.
Благодаря выделенным полосам пассажиры городского транспорта могут быстро добраться из одной части города в другую.
Также стало проще составлять тактовое расписание движения наземного транспорта и следовать ему – транспорт ходит с равномерными интервалами.
В Дептрансе добавили, что в прошлом году на Щелковском шоссе ввели 1 километр выделенки, что позволило пассажирам общественного транспорта экономить 18 минут в пути. На Каспийской улице ввели 1,1 километра выделенных полос, что позволило уменьшить время в пути на 8 минут.
На Каширском шоссе время в пути сократилось на 10 минут, а скорость общественного транспорта возросла в полтора раза.
На проспекте Мира таксистам запретили выезжать на выделенные полосы. Пассажиры наземного городского транспорта стали экономить 20 минут в пути.
В декабре 2020 года в столице заработали три новые выделенные полосы для городского транспорта. Одна из полос появилась на улице Маршала Василевского. Кроме того, выделенная полоса расположилась у въезда в район Гольяново – на 16-й Парковой улице. Еще одна полоса движения городского транспорта организована на улице Новой Башиловке и части Третьего транспортного кольца. Данная мера позволит ускорить проезд по Беговому тоннелю до улицы Зои Воскресенской.
"Мосгорсправка": выделенные полосы
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