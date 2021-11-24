В центре столицы завершается монтаж пяти праздничных светящихся арок

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершают монтаж пяти светящихся праздничных арок в центре столицы. Конструкции устанавливают на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий Мост, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"В настоящее время завершается монтаж световых карт. Одновременно с этим проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед новогодними праздниками центр города, как и в прошлые годы, украсят восемь новогодних арок, которые напоминают фасады главных столичных театров.

В пресс-службе уточнили, что самая большая арка высотой 20 метров и длиной 62 метра, установленная на Тверской площади, символизирует театр "Эрмитаж".

"Арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают находящийся поблизости МХТ имени Чехова. Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический Молодежный театр, а арка на Манежной площади напоминает фасад Малого театра", – говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что для украшения города применятся современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники тратят в 10 раз меньше электроэнергии, они безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.

Перед новогодними праздниками в городе изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, что создаст праздничное настроение у москвичей и гостей столицы.

