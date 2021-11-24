В центре столицы завершается монтаж пяти праздничных светящихся арок

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершают монтаж пяти светящихся праздничных арок в центре столицы. Конструкции устанавливают на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий Мост, сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.
"В настоящее время завершается монтаж световых карт. Одновременно с этим проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перед новогодними праздниками центр города, как и в прошлые годы, украсят восемь новогодних арок, которые напоминают фасады главных столичных театров.
В пресс-службе уточнили, что самая большая арка высотой 20 метров и длиной 62 метра, установленная на Тверской площади, символизирует театр "Эрмитаж".
"Арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают находящийся поблизости МХТ имени Чехова. Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический Молодежный театр, а арка на Манежной площади напоминает фасад Малого театра", – говорится в сообщении.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что для украшения города применятся современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники тратят в 10 раз меньше электроэнергии, они безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Перед новогодними праздниками в городе изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, что создаст праздничное настроение у москвичей и гостей столицы.
Тысячи световых конструкций установят в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: