Ко Дню Конституции Москву украсили 400 праздничных плакатов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москву украсили ко Дню Конституции: 400 праздничных плакатов разместились на рекламных билбордах и афишных стендах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Так, фасад здания Государственной Думы РФ украсили флаги в цветах триколора и тематическое панно. Появились флаги и на фасаде Совета Федерации.

"На цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа транслируются праздничные видеоткрытки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что увидеть тематические ролики получится 12 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках украшения Москвы к Новому году в городе установили свыше четырех тысяч световых конструкций. Украшения появились в центре города, на площадях, в парках и в обычных спальных районах.