В ГИБДД Москвы рассказали о работе в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
ГИБДД по Москве не будет работать с 1 по 3 января, а также с 7 по 9 января 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
В другие дни регистрационно-экзаменационные подразделения будут осуществлять прием по обычному графику. Кроме того, с 08:00 до 15:00 31 декабря будут работать отделение регистрации на улице Академика Глушко и отделение по экзаменационной работе на улице Твардовского. В них будут выдаваться водительские удостоверения.
"Прием граждан по вопросам исполнения административного законодательства в 1–8-м Отдельных специализированных батальонах ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве будет организован по следующему графику: 1, 2, 3, 7 и 9 января 2022 года – нерабочие дни, 4, 5 и 6 января 2022 года – с 09:00 до 18:00 с перерывом на обед с 14:00 до 15:00, 8 января 2022 года – с 09:00 до 14:00", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что отделения "Почты России" 31 декабря будут работать по графику воскресенья. Уточняется, что данное изменение не коснется круглосуточных отделений Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут принимать клиентов до 21:00 и возобновят работу 1 января в 10:00.
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