Центры вакцинации в Москве будут работать в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центры вакцинации в столице будут работать без выходных в новогодние праздники, рассказала в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Длинные праздники – это хороший повод прийти сделать вакцину и обезопасить себя и своих близких", – сказала Ракова.

Ранее стало известно, что в столице 25% горожан, которые сделали прививку от коронавируса, выбрали для вакцинации одно из популярных общественных мест. Сделать прививку можно в удобное для себя время и без предварительной записи в популярных местах столицы – ГУМе, торговых центрах, некоторых офисах "Мои документы".

Каждый день вакцинацию в выездных пунктах обеспечивают около 220 сотрудников сразу двух ведомств: около 150 работников городских медицинских организаций и более 70 сотрудников центров госуслуг.

