Москвичи сделали четверть всех прививок от коронавируса в выездных пунктах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице 25% горожан, которые сделали прививку от коронавируса, выбрали для вакцинации одно из популярных общественных мест. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе комплекса социального развития напомнили, что сделать прививку можно в удобное для себя время и без предварительной записи в популярных местах столицы – ГУМе, торговых центрах, некоторых офисах "Мои документы".
"Такой формат оказался очень популярным у жителей столицы – четверть всех прививок против COVID-19 москвичи получили именно в местах работы выездных бригад", – приводится в материале сообщение пресс-службы.
Каждый день вакцинацию в выездных пунктах обеспечивают около 220 сотрудников сразу двух ведомств: около 150 работников городских медицинских организаций и более 70 сотрудников центров госуслуг.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
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