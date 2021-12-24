Москвичи сделали четверть всех прививок от коронавируса в выездных пунктах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 25% горожан, которые сделали прививку от коронавируса, выбрали для вакцинации одно из популярных общественных мест. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе комплекса социального развития напомнили, что сделать прививку можно в удобное для себя время и без предварительной записи в популярных местах столицы – ГУМе, торговых центрах, некоторых офисах "Мои документы".

"Такой формат оказался очень популярным у жителей столицы – четверть всех прививок против COVID-19 москвичи получили именно в местах работы выездных бригад", – приводится в материале сообщение пресс-службы.

Каждый день вакцинацию в выездных пунктах обеспечивают около 220 сотрудников сразу двух ведомств: около 150 работников городских медицинских организаций и более 70 сотрудников центров госуслуг.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

