Власти Москвы рассказали о методах борьбы с фиктивной вакцинацией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Процесс вакцинации от коронавируса в Москве отлажен и находится под полным контролем, случаи фиктивной вакцинации единичны, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. <...> Мы постарались по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые", – сказала Ракова.
По ее словам, все пункты вакцинации в столичных поликлиниках оборудованы видеокамерами, данные с которых отсматривают специально обученные специалисты. Вся информация о прививках вносится в базу сотрудниками центров "Мои документы", которые проверяют на соответствие фотографии пациента и подлинность его документов, а также внимательно следят за процессом вакцинации, не допуская, чтобы препарат не оказался в урне.
"У нас был ряд подозрений по тому, что недобросовестно проходит этот процесс, мы их незамедлительно передали в правоохранительные органы и вместе с ними ведем такую работу. И сразу же сообщили эту информацию по Сети", – заключила заммэра.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве было возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам о вакцинации от коронавируса. По его словам, проблемы с поддельными сертификатами в столице есть, однако они не глобальны.
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