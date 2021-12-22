ГД приняла закон о внесудебной блокировке сайтов по продаже COVID-сертификатов

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Госдума в третьем, заключительном чтении приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих экстремистские материалы, а также распространяющих недостоверные сообщения о террористических актах и занимающихся продажей поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Согласно документу, блокировка будет осуществляться Роскомнадзором по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

Во втором чтении депутатами была одобрена поправка, которая предусматривает внесудебную блокировку сайтов, продающих COVID-сертификаты. Один из авторов законопроекта Александр Хинштейн подчеркнул, что эта норма распространится на любые объявления в Сети о поддельных медицинских справках и документах. В частности, она затронет паспорта, военные билеты и дипломы об образовании.

В ноябре Минздрав РФ предложил наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке сайтов по продаже поддельных медицинских документов. Согласно проекту соответствующего документа, торгующие поддельными сертификатами сайты должны быть включены в единый реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

