Госдума поддержала внесудебную блокировку сайтов с фальшивыми сертификатами о вакцинации

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Госдума поддержала внесудебную блокировку сайтов, продающих фальшивые сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

На пленарном заседании депутаты во втором чтении проголосовали за поправку о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные документы. В их числе не только сертификаты о вакцинации, но и дипломы о высшем образовании, военные билеты и водительские права.

По данным пресс-центра МВД, с июля в России возбудили более 500 уголовных дел о поддельных сертификатах о вакцинации и других документах, связанных с коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фальсификацию данных сертификатов недопустимой.

Ранее в ноябре стало известно, что Росздравнадзор может получить право блокировать сайты по продаже поддельных справок. Такие порталы внесут в единый реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

