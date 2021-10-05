В Москве возбуждено 75 уголовных дел из-за поддельных ПЦР-тестов и отводов от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице возбудили 75 уголовных дел из-за поддельных ПЦР-тестов и отводов от вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что обвинение в создании поддельных документов было предъявлено 30 гражданам.

В Роскомнадзор направлены письма о блокировке более 470 источников в интернете, которые осуществляли оформление фиктивных меддокументов. Из них 80 уже заблокировали.

Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оформления и выдачи сертификатов о вакцинации от коронавируса сотрудником московской поликлиники.