Ракова заявила, что "Спутник V" доказал свою эффективность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакциной от коронавируса "Спутник V" привились сотни миллионов человек, что доказывает ее эффективность, заявила РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Люди прививаются целыми семьями – от взрослых, от самых пожилых до самых малых, в этих семьях уже рождаются здоровые дети, однако все равно это не побуждает людей вакцинироваться", – отметила Ракова.

Она добавила, что сейчас тяжелое время испытывают врачи коронавирусных госпиталей. Медики, по ее словам, часто среди пациентов видят невакцинированных граждан.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что препарат на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом, включая детей.

Она отметила, что беременные, которые получали эту терапию, удачно родили здоровых детей.

