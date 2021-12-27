Препарат на основе антител получили 1,2 тыс пациентов в Москве – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Препарат на основе антител в Москве получили 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом, включая детей, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

"На сегодняшний день мы применяем еще очень активно вируснейтрализующие моноклональные антитела. Впервые мы начали их применять летом этого года при заболевании беременных. Беременных, относящихся к высокой группе риска", – сказала Ракова.

Она отметила, что препарат показал высокую эффективность. Беременные, которые получали эту терапию, удачно родили здоровых детей. Кроме того, никто не попал в больницу, несмотря на то, что из-за сопутствующей патологи были высокие риски.

В начале осени в столице расширили применение моноклональных антител на группы пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, отметила Ракова. Для эти целей создали систему из пяти амбулаторных центров.

"С ноября месяца мы начали применять моноклональные антитела у детей, у которых тоже есть серьезные сопутствующие заболевания, и создали такой же стационар кратковременного пребывания на базе больницы Башляевой", – отметила заммэра Москвы.

В столице ситуация с коронавирусом стабильная и благополучная, об этом Ракова рассказала ранее. По ее словам, за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 15%.