Власти Москвы адаптируют медицинскую систему к приходу "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

На основе анализа зарубежного опыта власти Москвы адаптируют медицинскую систему к приходу штамма "Омикрон", рассказала РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сегодня в больницах свободны шесть тысяч коек, которые можно было бы закрыть, если не появление нового штамма коронавируса.

"Мы не только не делаем этого, мы имеем четкий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают", – сказала Ракова.

Ранее Ракова сообщила, что в столице ситуация с коронавирусом стабильная и благополучная. По ее словам, заболеваемость на прошлой неделе снизилась на 15%.

В свою очередь, Сергей Собянин заявлял, что Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира, а система здравоохранения доказала, что может долго противостоять инфекции.

