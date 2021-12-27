Москва дополнительно закупит более 3 тыс единиц оборудования для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Власти Москвы дополнительно закупают более 3 тысяч единиц медицинского оборудования для больниц, работающих с COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы сейчас дозакупаем более трех тысяч единиц медицинского оборудования, в первую очередь реанимационного, чтобы дооснастить и реновировать оборудование наших московских медицинских клиник, которые работают с ковидом", – сказала Ракова в интервью РИА Новости.
В перечень закупаемого оборудования входят аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, инфузоматы, так называемые банки Боброва и многое другое, уточнила заммэра Москвы.
Ракова отметила, что сейчас стоит задача по максимуму подготовиться к тем неожиданностям, которые может принести за собой "Омикрон"-штамм.
"Анализируем вместе с коллегами из института Гамалеи, какие лекарства, которые мы сейчас применяем, работают на этом штамме, какие не работают, исходя из этого будем менять систему закупок лекарственных препаратов", – добавила Ракова.
Ранее сообщалось, что на основе анализа зарубежного опыта власти Москвы адаптируют медицинскую систему к приходу штамма "Омикрон". По словам Раковой, сегодня в больницах свободно шесть тысяч коек, которые можно было бы закрыть, а временный персонал распустить, если бы не появление нового штамма.
Власти Москвы адаптируют медицинскую систему к приходу "Омикрона"
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