Москвичам рассказали, где можно будет пожениться на Новый год и в Рождество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи накануне Нового года и в праздники смогут заключить брак в трех Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С 5 по 8 января в Москве для молодоженов будут открыты Дворцы бракосочетания № 1, 4, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС. Кроме того, до 2020 года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность даты, поэтому для пар будут также открыты Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания № 5, расположенный в Измайловском кремле", – сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.
31 декабря будут работать дворцы бракосочетания № 1 и 4, 5 и 7 января – Дворцы бракосочетания № 4 и 5, 6 и 8 января – Дворец бракосочетания № 1 и Шипиловский отдел ЗАГС.
Все желающие уже могут подать заявление. Наиболее популярными датами в декабре стали 21.12.2021, 11.12.2021 и 25.12.2021.
24 и 25 декабря москвичи смогут пожениться и на выездных площадках. Церемонии будут проходить в усадьбе Остафьево, башне "ОКО" делового центра "Москва-Сити", а также в гостинице "Националь".
Ранее сообщалось, что количество браков, заключенных минувшим летом в столице, стало рекордным с 2018 года. В общей сложности за три месяца в Москве состоялись 33 тысячи церемоний бракосочетания. При этом свыше четырех тысяч из них прошли на выездных городских локациях.
Среди мест для торжественных церемоний самым популярным этим летом стал Дворец бракосочетания № 1, известный как Грибоедовский ЗАГС. В нем поженились более 2,6 тысячи пар. Во Дворце ежедневно регистрировались по 30 пар, что является почти максимальным количеством браков в день.
В Москве увеличили количество офисов "Мои документы", где можно заключить брак
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: