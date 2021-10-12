Москвичам рассказали, где можно будет пожениться на Новый год и в Рождество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи накануне Нового года и в праздники смогут заключить брак в трех Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"С 5 по 8 января в Москве для молодоженов будут открыты Дворцы бракосочетания № 1, 4, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС. Кроме того, до 2020 года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность даты, поэтому для пар будут также открыты Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания № 5, расположенный в Измайловском кремле", – сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

31 декабря будут работать дворцы бракосочетания № 1 и 4, 5 и 7 января – Дворцы бракосочетания № 4 и 5, 6 и 8 января – Дворец бракосочетания № 1 и Шипиловский отдел ЗАГС.

Все желающие уже могут подать заявление. Наиболее популярными датами в декабре стали 21.12.2021, 11.12.2021 и 25.12.2021.

24 и 25 декабря москвичи смогут пожениться и на выездных площадках. Церемонии будут проходить в усадьбе Остафьево, башне "ОКО" делового центра "Москва-Сити", а также в гостинице "Националь".

Ранее сообщалось, что количество браков, заключенных минувшим летом в столице, стало рекордным с 2018 года. В общей сложности за три месяца в Москве состоялись 33 тысячи церемоний бракосочетания. При этом свыше четырех тысяч из них прошли на выездных городских локациях.

Среди мест для торжественных церемоний самым популярным этим летом стал Дворец бракосочетания № 1, известный как Грибоедовский ЗАГС. В нем поженились более 2,6 тысячи пар. Во Дворце ежедневно регистрировались по 30 пар, что является почти максимальным количеством браков в день.

