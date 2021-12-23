"Мои документы" запустили фирменный поезд в московском метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московском метро начал курсировать тематический поезд в фирменных цветах центров госуслуг. Состав запустили в честь десятилетия офисов "Мои документы", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что стены вагонов украшены фотографиями сотрудников, рассказавших о своих детских мечтах. Состав запущен Сокольнической линии метро. Он будет ходить в течение полугода.

По словам Раковой, запуск юбилейного поезда "Мои документы" – это еще один повод вспомнить, сколько всего удалось сделать центрам госуслуг для москвичей.

"Прошло уже десять лет с момента, когда мы создали "Мои документы". Практически не осталось тех, кто помнит, как было раньше, – очереди, неудобные кабинеты, куча разных офисов ведомств для получения одной стандартной справки по всему городу. Сейчас для нас уже стали нормой не только комфортные пространства в каждом районе, вежливые сотрудники, единый график работы без выходных и быстрое получение необходимых документов", – отметила она.

Ракова подчеркнула, что "Мои документы" стали эталоном клиентоориентированности. Она заметила, что цитаты на стенах вагонов лишний раз это доказывают. По ее словам, это не просто работа, это стиль жизни людей, работающих в команде.

Ранее тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В его оформлении принимали участие киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм".

