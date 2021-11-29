Тематический поезд "Путешествие по России" начал курсировать в метро Москвы

Фото: Дептранс Москвы
В столичном метро запустили новый тематический поезд "Путешествие по России". Это совместный проект департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Ростуризма.
"Заходите в один из пяти вагонов и начинайте свое путешествие по 19 регионам: от Калининграда до Камчатского края. Вы увидите красоту Карелии, горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, богатую культуру Татарстана, вулканы, озера и реки Камчатки, заповедники Алтая", – говорится в телеграм-канале Дептранса.
В ближайшие полгода новый состав будет ходить по Сокольнической линии метро.
Ранее сообщалось, что тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В его оформлении принимали участие киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм".
В столичном метро запустили поезд в честь 10-летия электронных госуслуг в Москве
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