Тематический поезд "Путешествие по России" начал курсировать в метро Москвы

Фото: Дептранс Москвы

В столичном метро запустили новый тематический поезд "Путешествие по России". Это совместный проект департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и Ростуризма.

"Заходите в один из пяти вагонов и начинайте свое путешествие по 19 регионам: от Калининграда до Камчатского края. Вы увидите красоту Карелии, горные хребты Дагестана и Кабардино-Балкарии, богатую культуру Татарстана, вулканы, озера и реки Камчатки, заповедники Алтая", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

В ближайшие полгода новый состав будет ходить по Сокольнической линии метро.

Ранее сообщалось, что тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В его оформлении принимали участие киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм".