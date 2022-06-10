ГИБДД Москвы составила антирейтинг частых нарушений ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Госавтоинспекция Москвы составила антирейнтинг самых частых нарушений правил дорожного движения за пять месяцев этого года. Об этом говорится в сообщении ГИБДД столицы в телеграм-канале.
"В антирейтинг самых частых нарушений ПДД вошли превышение скорости от 20 до 40 километров в час, нарушение требований знаков и разметки, нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части и проезд на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.
Уточняется, что всего за пять месяцев вынесено более 15,5 миллиона постановлений о нарушениях в области безопасности дорожного движения. Более 14,8 миллиона материалов было составлено с помощью комплексов фото- и видеофиксации.
Ранее стало известно, что определены автомобили, в которых чаще всего попадаются нетрезвые водители. Так, инспекторы обычно останавливали нарушителей за рулем автомобилей ВАЗ. Пренебрегали правилами дорожного движения владельцы таких машин в 28% случаев.
Также в нетрезвом виде водители садились за руль машин Toyota и Hyundai – 11 и 6% случаев соответственно. Отдельно отмечается ситуация с ДТП на мотоциклах – 43,1% аварий из-за нетрезвых водителей приходятся на ИЖи, 30% – на "Уралы".
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