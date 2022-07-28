Минздрав утвердил порядок медицинского психиатрического освидетельствования в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении порядка проведения медицинского психиатрического освидетельствования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что документ вступает в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.
Согласно приказу, целью освидетельствования является определение наличия у человека психического расстройства и необходимости оказания ему психиатрической помощи. Оно проводится с добровольного согласия обследуемого. В случае если такое обследование проводится ребенку в возрасте до 15 лет или пациенту с наркотической зависимостью до 16 лет, необходимо согласие одного из родителей либо законного представителя. Также согласие законного представителя требуется при признанной недееспособности человека.
Госпитализированному в психиатрическую клинику данный вид освидетельствования должны провести в течение двух дней. Решение об обоснованности госпитализации принимает комиссия врачей. Если основания отсутствуют и пациент не желает оставаться в клинике, его выписывают.
При недобровольном порядке госпитализации комиссия проводит процедуру освидетельствования в течение первых шести месяцев. Это необходимо для принятия решения о продлении госпитализации.
Кроме того, из документа следует, что медицинское заключение по результатам обследования выдается в бумажном или электронном виде.
Регламентирует новый порядок и действия, которые необходимо предпринять в случае выявления психического заболевания у владельца оружия.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность лишения водительских прав автомобилистов при выявлении у них определенных болезней.
По действующему законодательству к управлению транспортным средством не допускаются люди преимущественно с психическими расстройствами, например деменцией или шизофренией, умственной отсталостью, слепотой, ахроматопсией и другими недугами, несовместимыми с вождением. Как отмечают авторы инициативы, многое из этого может возникнуть уже после получения человеком водительского удостоверения, тогда как медосвидетельствование обычно проводят раз в 10 лет.
Дума приняла в I чтении проект о дистанционных медосмотрах водителей
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