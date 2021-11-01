Минздрав РФ разработал порядок медосвидетельствования для владения оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Министерство здравоохранения России разработало порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, предлагается включить в закон возможность проведения внеочередного медосвидетельствования для владельцев оружия, у которых при проведении медосмотра или оказании медпомощи были выявлены противопоказания.
Отмечается, что процедура медицинского освидетельствования будет проводиться исключительно медорганизациями государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства или пребывания гражданина.
"В объем медосвидетельствования наряду с химико-токсикологическими исследованиями наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов включено психиатрическое освидетельствование, заключения по результатам освидетельствования формируются в форме электронного документа и размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медосвидетельствования, который ведется в единой системе в сфере здравоохранения, информация об оформленных медицинских заключениях передается в Росгвардию", – говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее в Госдуме по инициативе Росгвардии предложили наделить МВД и ФСБ полномочиями отказывать гражданам в получении лицензии на оружие. Так, разрешение на оружие предлагается не давать лицам, которые не прошли проверку полиции и ФСБ.
В этих случаях подразумевается вынесение заключения "о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан".
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