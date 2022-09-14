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Общество

13:54

Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Госдума на очередном заседании приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Проект предполагает провести в ряде регионов РФ соответствующий эксперимент. С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Его участники будут вправе продавать лекарства, включенные в перечень разрешенных к реализации.

Список таких препаратов будет утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Отмечается, что рецепты на лекарства могут быть оформлены в электронном виде.

В эксперимент не войдут:

  • отпускаемые бесплатно или со скидкой препараты для граждан, имеющих право на их обеспечение за счет средств бюджета;
  • лекарственные препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
  • спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%;
  • лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

Аптеки при продаже рецептурного лекарства будут обязаны онлайн обеспечить идентификацию личности гражданина, на которого оформлен рецепт, с личностью человека, которому осуществлена доставка.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в РФ действует закон "Об обращении лекарственных средств", согласно которому разрешена онлайн-торговля безрецептурными лекарствами.

Однако участники фармацевтического рынка отмечали, что документ не может быть использован для дистанционной торговли медикаментами, так как это сделало бы возможным участие в эксперименте маркетплейсов, у которых нет необходимой для доставки лекарств экспертизы.

Онлайн-продажа рецептурных лекарств начнется в трех регионах РФ в 2023 году

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