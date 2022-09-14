Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Госдума на очередном заседании приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств.
Проект предполагает провести в ряде регионов РФ соответствующий эксперимент. С 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года он пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях. Его участники будут вправе продавать лекарства, включенные в перечень разрешенных к реализации.
Список таких препаратов будет утверждать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Отмечается, что рецепты на лекарства могут быть оформлены в электронном виде.
В эксперимент не войдут:
Ранее сообщалось, что в настоящее время в РФ действует закон "Об обращении лекарственных средств", согласно которому разрешена онлайн-торговля безрецептурными лекарствами.
Однако участники фармацевтического рынка отмечали, что документ не может быть использован для дистанционной торговли медикаментами, так как это сделало бы возможным участие в эксперименте маркетплейсов, у которых нет необходимой для доставки лекарств экспертизы.
Онлайн-продажа рецептурных лекарств начнется в трех регионах РФ в 2023 году
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