В МВД предложили внести 11 анаболиков в список сильнодействующих веществ

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В МВД РФ предложили добавить в перечень сильнодействующих веществ 12 новых препаратов, 11 из которых анаболики. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предложение обусловлено исполнением мер по борьбе с допингом в российском спорте. В список планируется внести 11 анаболических стероидов, которые содержатся в различных БАДах, предназначенных для повышения продуктивности спортсменов.

Кроме того, в проекте также идет речь о веществе HGH Frag 176-191, которое применяется для сжигания жира. Как утверждают в МВД, данное вещество имеет значительно более сильный эффект по сравнению с соматотропином, который уже внесен в соответствующий список.

Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательную маркировку БАДов с 1 апреля 2023 года. С соответствующим предложением выступили в Минпромторге РФ.

