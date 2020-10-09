Россиянам рассказали о безопасной покупке лекарств в зарубежных интернет-магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Россиянам рассказали о безопасной покупке лекарственных препаратах, биологически активных или пищевых добавок в зарубежных интернет-магазинах.
Специалисты предупреждают, что в приобретаемых препаратах могут содержаться сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории РФ. Поэтому покупка таких лекарств может повлечь за собой уголовную ответственность.
Согласно УК РФ, за незаконное перемещение сильнодействующих веществ на территорию РФ грозит срок от 3 до 12 лет лишения свободы, а за приобретение хранение и перевозку в целях сбыта – от 2 до 8 лет.
Перед покупкой лекарств в зарубежных интернет-магазинах рекомендуется ознакомиться с нормативно-правовой базой: изучить списки сильнодействующих, ядовитых веществ, а также их крупный размер для статей Уголовного кодекса РФ.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении маркировки лекарств. В частности, препараты можно будет выводить из оборота сразу после уведомления системы о поступивших к ним лекарствах. Кроме того, теперь нет необходимости дожидаться подтверждения приемки препаратов от поставщиков.
Кроме того, в Центре развития перспективных технологий сообщили, что маркировка лекарств в России станет временно бесплатной. Сообщалось, что данное решение коснется препаратов, выпущенных с ноября 2020 года по февраль 2021 года.
Мишустин потребовал быстро реагировать на сигналы о недостатке лекарств в продаже
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