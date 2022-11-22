ГД приняла законопроект о возрождении производственных аптек в России

Фото: Mосква 24/Антон Великжанин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на возрождение деятельности производственных аптек в России, передает ТАСС.

Поправки вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Аптекам, в том числе ветеринарным, предлагается передать право на изготовление лекарственных препаратов из фармацевтических субстанций и иных зарегистрированных лекарственных препаратов.

Применять в таком производстве разрешается препараты и субстанции, которые были включены в госреестры лекарственных средств для медицинского или ветеринарного применения. Также обязательно их наличие в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.

Новым законом отменяется запрет на изготовление аптеками зарегистрированных лекарственных препаратов.

Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что законодательная инициатива позволит создавать лекарства с дозировкой под конкретного пациента. Кроме того, нововведение повышает статус профессии фармацевта.

Предлагаемые изменения в законе вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил регионам иметь запас лекарств минимум на четыре месяца. Глава ведомства напомнил, что в России происходят задержки поставок зарубежных препаратов.

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