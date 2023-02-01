Москвичи смогут бесплатно провериться на онкозаболевания на вокзалах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

1 и 2 февраля жители Москвы смогут проверить организм на наличие онкологических заболеваний на трех вокзалах столицы – Киевском, Павелецком и Казанском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НМИЦ радиологии Минздрава России.

Осмотр проведут в рамках акции "Онкопатруль". Посетители и пассажиры железнодорожных вокзалов смогут бесплатно получить консультации, пройти УЗИ и лабораторные исследования. Эти процедуры помогут выявить онкозаболевания на ранних стадиях.

"Программой предусмотрены консультации врачей – онколога, онкомаммолога, онкоуролога, УЗИ диагностика органов брюшной полости, щитовидной железы, молочной железы для женщин, дерматоскопическое исследование кожи и новообразований, а также забор анализа крови на ПСА для мужчин", – сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что 4 февраля колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ окрасят в лавандовый цвет во Всемирный день борьбы против рака. Такая акция поможет привлечь внимание общества к проблеме онкозаболеваний.

Кроме того, посетители смогут получить лавандовую ленту, чтобы подкрепить ее к одежде. Так гости получат возможность поддержать акцию.



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