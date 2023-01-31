Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасят в лавандовый цвет в День борьбы против рака

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасят в лавандовый цвет во Всемирный день борьбы против рака, 4 февраля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного аттракциона.

"Акция призвана привлечь внимание общественности к проблеме онкозаболеваний, повысить осведомленность людей, стимулировать к ранней диагностике и обращению за медицинской помощью", – рассказали организаторы.

Кроме того, каждый посетитель в этот день сможет получить на стойке информации лавандовую ленту, чтобы прикрепить ее к своей одежде и таким образом поддержать акцию.

Также 4 февраля в 14:00 аттракцион посетят подопечные благотворительного фонда "Подари жизнь", который создан для помощи детям, заболевшим онкологией. Для них подготовили интересную экскурсию. Ребятам также предоставят возможность прокатиться на колесе.

Ранее сообщалось, что "Солнце Москвы" совместно с "Московским ЛисаПарком" запустили специальную программу для школьников. Ученики общеобразовательных учреждений смогут посмотреть интерактивный спектакль, принять участие в викторине и прокатиться на колесе. Длительность программы составит около двух часов.

В ходе спектакля гостям расскажут об истории Москвы и ее достопримечательностях. После для детей организуют викторину на усвоение материала постановки.

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