Передвижные кабинеты проекта "Мобильный груминг" начнут работать с 23 июня

Фото: портал мэра и правительства Москувы/Максим Денисов

Передвижные пункты "Мобильный груминг" начнут работу с 23 июня. Хозяева собак смогут провести время с пользой в ожидании открытия площадок для выгула питомцев. Услуги будут предоставляться бесплатно, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Собакам будут подстригать челку и создавать прически. Грумеры поухаживают за питомцами при помощи профессиональной косметики и инструментов. На первичном приеме у ветеринара хозяевам животных предоставят консультации по содержанию и кормлению собак. Животные также смогут пройти процедуры по стрижке когтей, санации наружного слухового прохода и чистке ушей.

Записаться на "Мобильный груминг" и консультацию москвичи могут на сайте.

До этого группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию на них и запретить физическим лицам их разводить. Для получения лицензии следует предоставить медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний и документ о прохождении курса дрессировки собак.

Ранее стало известно, что в России будут штрафовать за выброшенных животных. Соответствующий закон, предусматривающий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, подписал Владимир Путин. Так, на сумму до 200 тысяч рублей могут оштрафовать за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.

"Познавательный фильм": Груминг