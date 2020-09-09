Эйленкриг представит новый альбом в Концертном зале имени Чайковского

Фото: менеджмент Вадима Эйленкрига

Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представит на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского новый альбом авторской музыки Newborn. Презентация состоится 20 сентября в 20:00.

Эйленкриг – обладатель титула "Музыкант года" по версии "Радио Jazz 89.1 FM" и ведущий телеканала "Россия – Культура". Ежегодно он делится с публикой анонсами премьер, будь то новая программа, фестиваль или сезон телевизионного шоу.

"Эта работа – мой личный взгляд на музыку. Я никогда не называл себя композитором, никогда не выпускал по несколько альбомов в год и в целом очень скептично отношусь к собственному творчеству. И еще скептичнее – к слову "творчество". Но естественный процесс развития связан с новыми вызовами. И это один из них", – рассказал музыкант.

Альбом Newborn (в переводе с английского – "Новорожденный") задает новый вектор в карьере музыканта. В отличие от предыдущих работ, в альбом войдут только авторские композиции, аранжированные Eilenkrig Crew.