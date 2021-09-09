Блогершу из Иркутска оштрафовали за танцы дочери на переднем сидении автомобиля

В Иркутске оштрафовали мать-блогершу, которая рискнула здоровьем собственного ребенка ради лайков. Девушка сняла видео, где ее маленькая дочь танцует на переднем сидении машины стоя. То есть никакого автокресла, которое требуют правила, не было, а автомобиль был на ходу.

В результате в полицию на блогершу пожаловались сразу несколько человек. Составили протокол и выяснилось, что это уже далеко не первое нарушение. За девушкой числятся более 70 штрафов на сумму около 35 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.