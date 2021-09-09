Более 4,8 млн москвичей прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинацию от коронавируса в Москве прошли уже более 4,8 миллиона человек. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, передает РИА Новости.

"Более 4,8 миллиона человек вакцинированы от COVID-19", – следует из материалов его презентации, представленной на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве в конце сентября, отметив, что данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации. По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.

Сергей Собянин, в свою очередь, призвал жителей столицы быть готовыми к разным вариантам развития ситуации по коронавирусу. Градоначальник уточнил, что система здравоохранения адаптирована к новым вызовам, но точные пики пандемии предсказать пока невозможно.

