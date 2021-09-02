Водитель, привязавший блогера к машине, получил 5 суток административного ареста

Водитель, привязавший блогера к машине и прокативший его на скорости по Сочи, получил пять суток административного ареста.

Сообщается, что им оказался 27-летний житель Амурской области. Молодого человека наказали за нарушение правил перевозки и мелкое хулиганство.

Об экстремальной поездке стало известно благодаря социальным сетям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.