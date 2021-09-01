"Московский патруль": полицейские задержали злоумышленника, избившего Владимира Цетлина

Столичные полицейские задержали злоумышленника, который избил известного ученого Владимира Цетлина.

Отмечается, что конфликт между 82-летним доктором технических наук и агрессивным пассажиром начался в автобусе. А уже на улице перерос в поединок и попал в поле зрения камер наблюдения.

По данным правоохранителей, в арке одного из домов мужчина нанес несколько ударов пожилому человеку и свалил его с ног. Об этом – в программе "Московский патруль".