"Московский патруль": полицейские задержали мошенников, обманывавших пенсионеров

Не меньше 25 человек могли обмануть сотрудники юридической фирмы, которых задержали столичные полицейские.

По данным следствия, правозащитники предлагали пенсионерам решить проблемы со страховыми выплатами, ЖКХ и компенсациями материального ущерба. В обмен на помощь вынуждали престарелых клиентов подписывать кредитные договоры. Об этом – в программе "Московский патруль".