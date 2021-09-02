Водителю, который привязал блогера к машине в Сочи, грозит лишение прав

Водитель, который привязал блогера к машине и гонял на большой скорости, может остаться без прав. Все произошло в Сочи. Видео в своем Instagram опубликовал сам пассажир-экстремал.

Его примотали к спорткару тросами и скотчем, после чего автомобиль разогнался до 180 километров в час. Парень не пострадал.

За перевозку людей вне салона водителю грозит штраф, а за превышение скорости – лишение прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.