Грузовик и такси столкнулись на МКАД

Такси и фура столкнулись на МКАД. Кадры с места происшествия прислали очевидцы.

Все произошло на внутренней стороне Кольцевой автодороги в районе Очаково. О пострадавших не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.