"Московский патруль": в Московской области задержали подозреваемого в ограблении мужчину

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в ограблении мужчины.

Пострадавший, видимо, настолько устал, что ранним утром решил поспать прямо на скамейке. Это заметил прохожий, который выгуливал собаку. Он воспользовался моментом, подошел к мужчине и забрал у него лежащий на асфальте телефон. Потом сделал круг, вытащил из сумки ноутбук и скрылся.

Оказалось, что задержанный уже был судим. Деньги ему нужны были на запрещенные вещества. Ноутбук с телефоном злоумышленник продал всего за 10 тысяч рублей. На деле ущерб составил 120 тысяч рублей. Об этом – в программе "Московский патруль".