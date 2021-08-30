Пожар на парковке БЦ "Президент плаза" потушили

16:30
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Пожарным удалось ликвидировать возгорание на парковке БЦ "Президент плаза". Площадь пожара составила 15 погонных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
О происшествии стало известно в 15:20. Сообщение поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Возгорание произошло по адресу Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1. На 4-м этаже подземного паркинга 17-этажного административного здания горела обшивка труб и утеплитель.
В администрации объекта уточнили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений люди покинули здание. Пожар был ликвидирован в 16:20.
Ранее пожар вспыхнул в общежитии в ТиНАО. Инцидент произошел в Саларьеве на Московской улице. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Его площадь составила 10 квадратных метров.
Пожар произошел на подземной парковке бизнес-центра "Президент плаза" в Москве
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