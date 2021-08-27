В здании общежития в ТиНАО произошел пожар

15:21 (обновлено 27.08.2021 15:35)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар вспыхнул в общежитии в ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.
"В Саларьеве на Московской улице произошел пожар в двухэтажном здании общежития", – говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ, пожарным удалось ликвидировать возгорание.
"Площадь пожара составила 10 квадратных метров", – сообщили в МЧС.
Уточняется, что очаг возгорания находился на последнем этаже. В результате произошедшего никто не пострадал. В ходе тушения пожарные спасли двух человек.
Ранее пожар произошел в особняке Скакового общества в Москве. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее. Позже появилась информация, что там загорелся мусор на площади 20 квадратных метров.
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