В здании общежития в ТиНАО произошел пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар вспыхнул в общежитии в ТиНАО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

"В Саларьеве на Московской улице произошел пожар в двухэтажном здании общежития", – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ, пожарным удалось ликвидировать возгорание.

"Площадь пожара составила 10 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Уточняется, что очаг возгорания находился на последнем этаже. В результате произошедшего никто не пострадал. В ходе тушения пожарные спасли двух человек.

Ранее пожар произошел в особняке Скакового общества в Москве. Огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании на Скаковой аллее. Позже появилась информация, что там загорелся мусор на площади 20 квадратных метров.