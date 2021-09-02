В результате наводнения в Нью-Йорке погибли девять человек

19:02
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В Нью-Йорке из-за подтоплений, вызванных циклоном "Ида", погибли девять человек, сообщает РИА Новости.
Циклон подтопил некоторые части Нью-Йорка. Из-за этого на некоторых ветках метро остановили движение. Президент США Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией.
В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.
Ранее американский лидер объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида". Также он распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, в которую войдут программы поддержки граждан, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.
29 августа Национальный центр США по слежению за ураганами заявил, что ураган "Ида" обрушился на побережье Луизианы у города Порт-Фуршон. Урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных.
Позднее представитель Геологической службы США заявил, что ураган "Ида" поменял направление течения реки Миссисипи. По информации эксперта, это случилось из-за сильного ветра, превышающего скорость в 240 километров в час, а также вследствие штормового прилива в Мексиканском заливе.
Около 170 тысяч домов остались без электричества из-за урагана на юге США
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