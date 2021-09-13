Суд не стал ужесточать наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Пресненский суд Москвы отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Андрею Буриму, известному как Mellstroy.

"Бурим А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, (приговор) оставлен без изменения, жалобы – без удовлетворения", – отметила пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.

Бурим в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 года схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент транслировался в прямом эфире.

После произошедшего пострадавшая девушка написала заявление в полицию. В результате против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ.