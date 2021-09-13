Суд не стал ужесточать наказание блогеру Mellstroy за избиение девушки в прямом эфире

13:55
Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"
Пресненский суд Москвы отклонил апелляционные жалобы на приговор блогеру Андрею Буриму, известному как Mellstroy.
"Бурим А. А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, (приговор) оставлен без изменения, жалобы – без удовлетворения", – отметила пресс-секретарь районного суда Лела Кокая.
Бурим в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 года схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент транслировался в прямом эфире.
После произошедшего пострадавшая девушка написала заявление в полицию. В результате против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело.
Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ.
Популярный стример Андрей Бурим в прямом эфире избил девушку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: