В Кремле прокомментировали отъезд экс-главы Австрии из страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал признаками нездорового общества отъезд бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из страны.

"Естественно, это плохие симптомы, (они. – Прим. ред.) свидетельствуют о том, что общество нездорово. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подвергалась "практике отмены" и так далее, и тому подобное. То есть, действительно, совершенно невыносимые условия для нее были созданы", – цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что РФ негативно относится к сложившейся ситуации, добавив, что Кнайсль не обращалась к российским властям за помощью.

Ранее сообщалось, что Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз убийством.

С 20 мая Кнайсль покинула совет директоров российской корпорации "Роснефть". Там она занимала должность независимого директора.

