В Кремле прокомментировали отъезд экс-главы Австрии из страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал признаками нездорового общества отъезд бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль из страны.
"Естественно, это плохие симптомы, (они. – Прим. ред.) свидетельствуют о том, что общество нездорово. Насколько нам известно, действительно, она подвергалась притеснениям, подвергалась "практике отмены" и так далее, и тому подобное. То есть, действительно, совершенно невыносимые условия для нее были созданы", – цитирует его ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что РФ негативно относится к сложившейся ситуации, добавив, что Кнайсль не обращалась к российским властям за помощью.
Ранее сообщалось, что Карин Кнайсль уехала из Австрии из-за угроз убийством.
С 20 мая Кнайсль покинула совет директоров российской корпорации "Роснефть". Там она занимала должность независимого директора.
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