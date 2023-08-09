Экс-глава МИД Австрии поселилась на лето в рязанской деревне

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на лето поселилась в рязанской деревне Петрушово и арендует там дом. Об этом сообщает издание Vidsboku.

Кнайсль посетила праздник "Макушка лета", где смотрела выступления и общалась с местными жителями и гостями фестиваля.

Она рассказала, что в деревне она изучает русский язык и пишет книгу о нынешней ситуации в Европе. По ее словам, в селе ей очень нравится, однако она не сказала, как долго собирается там прожить, поделившись, что заплатила еще за месяц аренды.

Кнайсль работала в качестве министра иностранных дел в Австрии в 2017–2019 годах. В России ее пригласили преподавать юриспруденцию, рынки нефти и рынки газа в Геополитической обсерватории по ключевым проблемам развития России.

Экс-министр также написала несколько статей в российские СМИ. Так, например, она заявляла, что кризис в электроэнергетике Европы начался еще в 2021 году, при этом европейские политики сами его спровоцировали. По ее словам, кризис произошел в том числе потому, что в последние годы в Европе инвестировали очень мало в газ и нефть.