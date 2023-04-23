Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превысил миллиард рублей

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Долг Южной Осетии перед Россией за газ и электроэнергию уже превысил один миллиард рублей. Об этом сообщил руководитель госпредприятия "Энергоресурс – Южная Осетия" Ацамаз Кабисов.

"Перед Российской Федерацией у нас сумма задолженности по газу составляет более 445 миллионов рублей, а по электроэнергии у нас 607 миллионов рублей", – приводит его слова РИА Новости.

Кабисов уточнил, что Южная Осетия собирается провести с Россией переговоры на тему погашения задолженности.

Он также предупредил, что неплательщиков в будущем ожидает отключение от сети, и отметил, что компания будет отключать подобных абонентов после двух платежных периодов и соответствующего предупреждения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встречу Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым перенесли из-за положительного теста на коронавирус у последнего. Переговоры Путина и Гаглоева должны были состояться 22 февраля.